Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye taziye mesajı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye taziye mesajı

30.10.2020 21:02 | Son Güncelleme: 30.10.2020 21:07
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye'ye taziye mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesaj ile ülkesinin Türkiye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi vuran 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremden Türkiye ve Yunanistan'ın etkilendiğini hatırlatarak, "Bugün Ege Deniz'inde Türkiye ve Yunanistan'ı vuran yıkıcı depremin üzücü haberleri geldi. Ukrayna dost Türkiye ve Yunanistan'ın bu trajik anında yanındadır" dedi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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