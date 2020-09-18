Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk firmaya teşekkür Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İvano-Frankivsk şehrini ziyareti sırasında selden zarar gören bölgeye yardım eden Türk inşaat firmasına teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İvano-Frankivsk şehrini ziyareti sırasında selden zarar gören bölgeye yardım eden Türk inşaat firmasına teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna Devlet Başkanlığının Facebook hesabından yapılan video paylaşımında, firmaya teşekkür ederek ülkesinde yol inşaatı sektöründe çok sayıda şirketin olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Ancak Ukrayna'yı böylesine seven ve yardım eden bir Türk şirketi var. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın batı bölgelerinde haziranda yaşanan seller sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, bölgedeki altyapı zarar görmüştü.

Kaynak: AA