Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk şirketine teşekkür
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk şirketine teşekkür

24.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:30
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türk şirketine teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zaporeje kentinde köprü inşa eden Türk şirketi Onur Taahhüt Şirketler Grubuna teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Zaporeje kentinde köprü inşa eden Türk şirketi Onur Taahhüt Şirketler Grubuna teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, köprünün ilk bölümünün açılışını yaptı.

Ülkedeki "Büyük İnşa" projesi kapsamında bu sene 100 köprüyü tamamladıklarını aktaran Zelenskiy, söz konusu projenin içlerinden en büyüğü ve en önemlisi olduğunu belirtti.

Zelenskiy, köprünün 9 kilometreden uzun olduğunu hatırlatarak, projenin müteahhidi Onur Taahhüt Şirketler Grubuna işi zamanında tamamladığı için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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