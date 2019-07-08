Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.

Başkan Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın diplomatik formatları reddetmediğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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