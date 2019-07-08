Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya lideri Putin'e görüşme teklifi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Belarus'un başkenti Minsk'te Kırım ve Donbas'ı görüşmeye davet etti.
Başkan Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın diplomatik formatları reddetmediğini vurguladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama
Son Dakika Haberleri
23:57 DHA DIŞ – (BOSNA HERSEK) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BULGARİSTAN BAŞBAKANI BOYKO BORİSOV İLE GÖRÜŞTÜ
23:52 DHA DIŞ - (BOSNA HERSEK) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, SLOVENYA CUMHURBAŞKANI BORUT PAHOR İLE GÖRÜŞTÜ
23:48 DHA DIŞ – (BOSNA HERSEK) EMİNE ERDOĞAN, BAŞÇARŞI ZIYARETİNDE, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ, FOTOĞRAF...