Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile krize neden olan EURO 2020 milli takım formasına övgü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile krize neden olan EURO 2020 milli takım formasına övgü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile krize neden olan EURO 2020 milli takım formasına övgü
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın dahil olduğu ülke haritası bulunan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) formasının, ülkeyi birleştiren özellikleri barındırdığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın dahil olduğu ülke haritası bulunan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) formasının, ülkeyi birleştiren özellikleri barındırdığını belirtti.

Instagram hesabından milli takım formasını elinde tuttuğu bir fotoğraf paylaşan Zelenskiy, yeni tasarımın kendisini memnun ettiğini aktardı. Formanın Ukraynalıları birleştiren özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ülkemiz bir ve bölünmezdir. Kırım Ukrayna'dır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Futbol Federasyonu, EURO 2020 için üzerinde Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ın da dahil olduğu ülke haritası bulunan milli takım formasını tanıtırken, bu durum iki ülke arasında krize neden olmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, hazırlanan formanın, Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi gösteren imkansız bir illüzyon yaratma çabası olduğunu kaydetmişti.

2014'te uluslararası kamuoyunun kabul etmediği referandum sonucu Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Erkek arkadaşını yüzüne kezzap attı, tahliye edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Fatma Turgut Demet Akalın Kerimcan Durmaz Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Rusya ile krize neden olan EURO 2020 milli takım formasına övgü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 22:46:07. #1.16#

title