Zelenskiy'den Putin'e: "Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı"
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Zelenskiy'den Putin'e: "Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı"

Zelenskiy'den Putin'e: 'Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak gördüğü sözlerine tepki göstererek, "Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak gördüğü sözlerine tepki göstererek, "Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, her yıl Rus halkının sorduğu soruları yanıtladığı "Direkt Hat" programında dün Ukrayna'ya yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Putin'in "Ukraynalılar ve Rusları tek millet olarak görüyorum" açıklamasına Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den tepki geldi. Ukrayna medyasına konuşan Zelenskiy, "Ruslar ve Ukraynalılar arasında çok fazla ortak nokta var. Tarihimizin bir kısmı ortak, hatıralarımız, komşuluğumuz, akrabalarımız, faşizme karşı ortak zafer ve ortak trajedilerimiz var ancak bu bizi aynı milletten yapmıyor. Ukraynalılar ve Ruslar aynı milletten olsaydı Moskova'da, Rusya Devlet Duması'nda Ukrayna bayrağı dalgalanır ve grivna (Ukrayna para birimi) kullanılırdı" dedi.

Amaçlarının Donbas'taki savaşı bitirmek olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Amacımız Donbas'taki savaşı bitirmek ve Ukrayna'ya topraklarını iade etmek olmalı. Hem toprakları açık bir şekilde işgal ederek savaşı devam ettirmek hem de aynı milletteniz demek olmaz" diye konuştu.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Putin'in açıklamalarına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'dan da tepki gelmişti. Kuleba sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Rusya eğer 2014 yılında Ukrayna'ya saldırarak, binlerce insanı öldürüp topraklarımızı işgal etmeseydi iyi komşular olarak yaşardık. Putin, Ukrayna'nın sorunlarının Moskova'da çözüleceğini hayal ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Ukrayna halkının kararı bellidir. Burası bizim ülkemiz ve kendi kaderimize biz karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

Zelenskiy'den Putin'e: 'Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı'
Zelenskiy'den Putin'e: 'Aynı milletten olsaydık Moskova'da Ukrayna bayrağı dalgalanırdı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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