Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Erdoğan ve eşine hediye
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Erdoğan ve eşine hediye

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Vşivanka" hediye etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Erdoğan ve eşine hediye
21.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:55

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a "Vşivanka" hediye etti.

Ukrayna'da bugün "Dünya Vşivanka Günü" kutlanırken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, tarafından bu anlamlı günde içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerin devlet başkanlarına Vşivanka hediye etti. Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada "Dünya Vşivanka Günü nedeni ile Ukrayna Devlet Başkanı ve eşi, Ukrayna kültürünü temsil eden Vşivanka'yı ABD Başkanı ve eşine, Fransa Cumhurbaşkanı ve eşine, Kanada Başkanı ve eşine, Polonya Başkanı ve eşine, Türkiye Cumhurbaşkanı ve eşine Ukrayna'dan bir hatıra olması temennisiyle hediye etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ukrayna'da milli, yerli ve nostaljik motiflerin elbiselere işlenmesi ile yapılan kıyafetlere Vşivanka ismi veriliyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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