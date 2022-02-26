Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Aliyev'e teşekkür telefonu - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Aliyev'e teşekkür telefonu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Aliyev'e teşekkür telefonu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gönderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya gönderdiği yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin kendisini arayarak teşekkür ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Aliyev'in resmi hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkesin sağlanması, anlaşmazlığın siyasi düzeyde çözülmesi için gösterdiği çabalardan dolayı ve Ukrayna halkına ilaç ve tıbbi malzeme gönderdiği için Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti" ifadelerine yer verildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Vladimir Zelenskiy, İlham Aliyev, Azerbaycan, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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