Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD'deki kongre işgaline tepki
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD'deki kongre işgaline tepki

07.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:28
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD'deki kongre işgaline tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump destekçilerinin Kongre binasına girmesiyle çıkan olaylara ilişkin "ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sonuçlarının tescil edileceği kongre toplantısına yapılan baskın, dünya liderlerinin de gündemindeydi. NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa ülkelerinden demokrasiye, seçimlere saygı çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'deki kongre işgaline tepki gösterdi. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD Kongresi'ne yönelik eşi görülmemiş şiddeti sert şekilde kınıyoruz. Bu korkunç saldırıdan birkaç saat sonra ABD halkının iradesini yansıtan tarihi bir oturum yapan dünyanın en eski ve büyük demokratik kurumunun direncinden ilham alıyoruz" ifadelerini kullandı.


- Kiev

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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