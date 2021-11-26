Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Darbe yapılacağı bilgisini aldım" - Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Darbe yapılacağı bilgisini aldım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Açıkça söyleyeyim, 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Açıkça söyleyeyim, 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe yapılacağı bilgisini aldım" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düzenlediği basın toplantısında ülkede Rusların da dahil olduğu bir darbe girişimi bilgisi aldığını duyurdu. Zelenskiy, yabancı istihbarat güçlerine değinerek, "Devletimizin içinde yabancı istihbarat servislerinin çıkardığı zorluklar var. Açıkça söyleyeyim 1-2 Aralık tarihlerinde ülkemizde darbe olacağı bilgisini aldım" dedi. Zelenskiy, darbe planının kanıtı olarak ses kayıtlarının bulunduğunu da vurgulayarak, "Sınırlarımızın kontrolü tamamen elimizde ve herhangi bir gerilimin tırmanmasına hazırız" dedi.

"AHMEDOV'U DA İÇLERİNE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ukrayna'nın en zenginleri listesinde adı en üst sıralarda yer alan Kırım kökenli Rinat Ahmedov'un da darbe girişimine çekilmeye çalışıldığını ifade eden Zelenskiy, "Ahmedov'u da içlerine almaya çalıştıklarını biliyoruz. Ahmedov'u devlete karşı savaşın içine almaya çalışmak onu aşağılamak demektir. Kendi halkına ve devletine savaş açmak onun en büyük hatası olur. Onu savaşa çekmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin-İHA)

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