Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından hem Ukrayna hem de Rus halkına dönük açıklamalar yaparken Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptığını fakat cevap alamadığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gece yarısı sosyal medya hesaplarından görüntülü bir mesaj yayınladı. Açıklamalarında Rusya ile gerilimde birçok ülke tarafından destek gördüklerini ifade eden Zelenskiy, "Polonya ve Litvanyalı dostlarımızın Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne desteği tamdır. Bugün BM Genel Kurulu'nu somut eylemlerde bulunmaya, Ukrayna'ya, uluslararası barışı koruma birlikleri göndermeye çağırdık" dedi. Kendi dilinde yaptığı konuşmada birçok ülkenin Ukrayna'ya yaptığı ekonomik ve siyasi desteği anlatan Zelenskiy daha sonra konuşmasına Rusça devam ederek Rusya'ya ve Rus halkına mesajlar gönderdi.

Rusya'dan kendilerine yönelik güvenlik garantisi talep eden Zelenskiy, "NATO'dan güvenlik garantisi talep ediyorsunuz. Biz de bunu sizden, Rusya'dan ve Budapeşte Muhtırası'nın tüm garantörlerinden talep ediyoruz. Ukrayna'nın güvenliği komşularının güvenliğine bağlıdır. Bu nedenle bugün tüm Avrupa'nın güvenliğini konuşmalıyız" diye konuştu.

Ukrayna'nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenskiy, "Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bu gece bir telefon görüşmesi yapmak istediğini fakat cevap alamadığını söyleyen Zelenskiy, "Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi talep ettim. Cevap, sessizlik. Ancak asıl sessizlik Donbass'ta olmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya ile görüşmeye hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Zelenskiy, "Ama asıl hedefimiz Ukrayna'da barış ve güvenliktir. Bunu yapmak için sizlerle de dahil olmak üzere herkesle bunu konuşmaya hazırız. Farklı formatlarda ve her platformda. Savaş herkesi garantilerden mahrum bırakacak. Başka kimsenin güvenlik garantisi olmayacak" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika