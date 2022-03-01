Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu oturumuna bağlanarak yaptığı konuşmada, "Bizimle olduğunuzu kanıtlayın.
AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu oturumuna bağlanarak yaptığı konuşmada, "Bizimle olduğunuzu kanıtlayın.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu oturumuna bağlanarak yaptığı konuşmada, "Bizimle olduğunuzu kanıtlayın. Bizi yalnız bırakmayacağınızı kanıtlayın." dedi.
AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel