Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, askeri tatbikata katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, askeri tatbikata katıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, askeri tatbikata katıldı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mıkolayiv'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikatına iştirak etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mıkolayiv'de Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikatına iştirak etti.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat 235. Birliğin eğitim merkezi Şirokiy Lan'da düzenlendi.

Zelenskiy, tatbikatın ardından, merkezdeki NATO standartlarında yeni inşa edilen 2 bin 500 kişilik askeri kampta incelemelerde bulundu, askerlerle öğle yemeği yedi.

Tatbikat 13 Ağustos'a kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki
Magazin Deniz Akkaya Haluk Levent Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, askeri tatbikata katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 17:55:32. #1.16#

title