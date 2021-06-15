Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AGİT Dönem Başkanı Linde ile Kiev'de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Kiev'de görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile Kiev'de görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede taraflar Ukrayna sınırlarındaki ve doğusundaki güvenlik durumunu ele aldı.

Linde ile bu sene ikinci kez Kiev'de görüştüklerine dikkati çeken Zelenskiy, AGİT Dönem Başkanı'nın dün Donbas'a yaptığı ziyaretin önemine işaret etti.

Zelenskiy, görüşmede Donbas krizinin çözümüne ilişkin Üçlü Temas Grubunun tekrar tam teşekküllü çalışması gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Zelenskiy, düzenlenecek Kırım Platformuna İsveç'ten yüksek düzeyde katılım istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz