Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD ile omuz omuza duruyoruz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD ile omuz omuza duruyoruz

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD ile omuz omuza duruyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, ülkesinin "demokrasiyi korumak için ABD ile omuz omuza durduğunu" belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı
Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız
Son dakika: Savaşın ayak sesleri! Rusya, ABD'ye resti çekti: Asker gönderirseniz, ekstra adımlar atarız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, ülkesinin "demokrasiyi korumak için ABD ile omuz omuza durduğunu" belirtti.

 

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Joe Biden ile tefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD'nin, Ukrayna'ya farklı düzeylerde sağladığı desteği takdir ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Demokrasilerimizin korunması söz konusu olduğunda omuz omuza duruyoruz. Ukrayna'yı dönüştürmek, şeffaflığı artırmak ve barışı sağlamak konusunda kararlıyım. ABD ile ortaklık Ukraynalılar için çok önemli" ifadelerini kullandı. 

UKRAYNA'NIN TOPRAK  BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEKBeyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın, Ukraynalı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden saldırganlığı karşısında ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini vurguladığı kaydedildi.

KİEV- MOSKOVA SINIRINDA GERGİNLİK 

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rus Silahlı Kuvvetlerinin askeri tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına birlik sevkiyatı yaptıklarını belirtmişti. Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettirdiğini ve bunun hiç kimse için tehdit içermediğini ifade etmişti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana 13 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özlem Zengin Hayati Yazıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Bahar Candan Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kocaeli Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: ABD ile omuz omuza duruyoruz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 20:19:58. #1.15#
title