Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Kiev'de görüştü
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Kiev'de görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev'deki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile Kiev'de görüştü
22.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 22.09.2020 17:56

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Kiev'deki Devlet Başkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taraflar görüşmede, Ukrayna'nın Donbas bölgesi ve Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'daki durumu ele aldı.

Görüşmede Zelenskiy, AB'nin Ukrayna'nın bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemesinden dolayı Borrell'e teşekkür etti.

Kırım'ın ilhaktan kurtulması temasının AB ve BM gündeminde tutulmasının önemine dikkati çeken Zelenskiy, Kırım'ın ilhaktan kurtulması görüşmeleri için bir platform kurulması gerektiğini vurguladı.

Borrell ise AB'nin Ukrayna'nın en kuvvetli ve güvenilir ortağı olduğunu belirterek, Ukrayna'nın ekonomisini ve bağımsızlığını desteklediklerini söyledi.

Tarafların Ukrayna'da çeşitli alanlarda gerçekleşen reformları görüştüğü aktarıldı.

Borrell ziyareti kapsamında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran ile de görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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