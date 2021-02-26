Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "7 sene önce kalbimizi söktüler"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "7 sene önce kalbimizi söktüler"

26.02.2021 22:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 22:59

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ın ülkesinin kalbi olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ın ülkesinin kalbi olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "26 Şubat Olayları"nın 7. yılında Facebook'tan paylaştığı video mesajda, 7 sene önce bugün Kırımlıların Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemek için en büyük gösteriyi düzenlediğini aktardı.

Bu nedenle 26 Şubat'ın Ukrayna'nın Kırım'ın İşgaline Direniş Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Zelenskiy, 2014'te yaşananları asla unutmayacaklarını vurguladı.

Kırım'ın Ukrayna'nın kalbi olduğunu belirten Zelenskiy, "7 sene önce kalbimizi söktüler. Kimin bunu yaptığını ve kimin müsaade ettiğini asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinin tekrar mutlu bir şekilde gülebilmesi için gerekenin basit olduğunu dile getirerek, "Ukrayna'nın kalbi geri dönmeli. Kırım yarımadası geri dönmeli." değerlendirmelerinde bulundu.

Ukrayna'nın uluslararası partnerleriyle birlikte Bağımsızlık Günü'nün arifesinde ilk Kırım Platformunu gerçekleştireceğini ifade eden Zelenskiy, platformun yarımadayı özgürleştirmek ve Kırımlıların haklarını korumak için bir girişim olduğunu bildirdi.

Bugün Kırım'ın özgürleştirilmesi ve yeniden entegrasyonu için bir kararname imzaladığına dikkati çeken Zelenskiy, kararnameyle platformun yanı sıra Kırım Tatar dilini, kültürünü desteklemek ve Kırımlıların haklarını korumak için adımlar atılacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: '7 sene önce kalbimizi söktüler'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: '7 sene önce kalbimizi söktüler'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: '7 sene önce kalbimizi söktüler'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: '7 sene önce kalbimizi söktüler'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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