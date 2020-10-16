Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

16.10.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:36

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy

Kaynak: Anadolu Ajansı

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