Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
16.10.2020 19:30 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:36
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı