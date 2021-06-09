Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü"
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: '105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü'
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırlarındaki 105 bin Rus askerinden sadece 11 bininin geri çekildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sınırlarındaki 105 bin Rus askerinden sadece 11 bininin geri çekildiğini söyledi.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile telefonda görüştü.

Zelenskiy ve Trudeau, görüşmede G7 ve NATO zirveleri öncesi gündem konularına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Trudeau'ya Donbas'taki duruma ilişkin bilgi veren Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna sınırlarından geri çektiği asker sayısının yetersiz olduğunu vurguladı.

Zelenskiy, "105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, barışçıl çözüm için Rusya'ya uluslararası baskı uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Trudeau da Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan sarsılmaz desteklerini teyit etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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