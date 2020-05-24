Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den Ramazan Bayramı mesajı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesindeki Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nin internet sitesinde Zelenski'nin Ramazan Bayramı mesajına yer verildi.

Müslümanlar için Ramazan Bayramı'nın manevi yükseliş anlamına geldiğini vurgulayan Zelenski, "Bu bayram milyonlarca Müslüman'ın hayırlı ve asil işler yapmasına vesile oluyor. Akrabalara ve yakınlara içtenlikle önem vermek, merhamet ve karşılıklı anlayış, toplumda barışın, uyumun ve birliğin korunmasına katkıda bulunan evrensel değerlerdir. Her Müslüman ailenin uyum ve refah içerisinde olmasını temenni ediyorum. Sizlere sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

RAMAZAN BAYRAMI'NA RESMİ STATÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ramazan ve Kurban bayramlarını ülkede 'resmi dini bayram' ilan etmeye hazırlandığı duyurmuştu.

Kaynak: DHA