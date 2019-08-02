Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye'ye geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması planlanıyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye resmi ziyarette bulunması planlanıyor.
DHA'nın Ukraynalı yetkililerden aldığı bilgiye göre, Zelenski'nin önümüzdeki günlerde resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.
Ziyaretin programı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.
20 Mayıs 2019 tarihinde göreve başlayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Türkiye'ye ilk kez resmi ziyarette bulunacak.
Kaynak: DHA
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