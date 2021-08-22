Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Telefon Görüşmesi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Telefon Görüşmesi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Telefon Görüşmesi
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine sağladığı hızlı ve kapsamlı destek için Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye teşekkür etti.

Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü de tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile olan stratejik iş birliğini güvenlikten savunma sanayiine, turizmden ticarete kadar her alanda bundan sonra da geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Telefon Görüşmesi - Haberler
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