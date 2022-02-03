Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanına...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savaşı bitirme yolunda Ukrayna ile Rusya arasında arabulucu olma inisiyatifi için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika