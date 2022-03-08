Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna hitap etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy İngiltere Parlamentosuna yaptığı hitabında, Ukrayna'nın bu savaşı istemediğini belirterek, "En büyük ordulardan biriyle savaşmamıza rağmen şimdi bizim için asıl soru olmak ya da olmamak. Cevap olmak" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunarak, Rusya'nın bir terör devleti olarak kabul edilmesini istedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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