Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Ukrayna'ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Ukrayna'ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın hedefinin Ukrayna'ya diz çöktürmek olduğunu belirterek, "Rusya bizim birlik içinde yaşayan bir ülke olmamızdan korkuyor" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika