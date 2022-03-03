Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna üzerinde uçuşu yasak bölge çağrısını yineledi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika