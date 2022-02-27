Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler.

İhlas Haber Ajansı, Bekir Keskin - Güncel
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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler.

- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, "Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler. Biz barış istiyoruz. Biz savaşı bitirmek istiyoruz. Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü bunların hepsini teklif ettik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakerelere yönelik, Minsk hariç başka şehirde olabilir görüşmeler.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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