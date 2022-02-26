Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda... - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda...

AA, Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, Ukrayna ve Rusya'nın müzakerelerin yeri ve zamanı konusunda istişareleri sürdürdüğünü belirtti.

AA / Bahtiyar Abdülkerimov - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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