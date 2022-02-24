Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti. Ancak bu tarih bizim için de Rusya içinde öncekilerden farklı. Rusya ile diplomatik bağları kopardık. Ukrayna özgürlüğünü savunmaktadır. Bunu Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya ülkemize sabah korkakça saldırmıştır aynı Nazi'nin yaptığı gibi" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika