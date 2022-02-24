Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy "Her Ukrayna vatandaşı ülkesini koruyacak. Bu sabah tarihe geçti. Ancak bu tarih bizim için de Rusya içinde öncekilerden farklı. Rusya ile diplomatik bağları kopardık. Ukrayna özgürlüğünü savunmaktadır. Bunu Rusya'ya bırakmayacağız. Rusya ülkemize sabah korkakça saldırmıştır aynı Nazi'nin yaptığı gibi" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title