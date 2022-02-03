Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. - Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu ziyaret Ukrayna'nın dostunun kim olduğunu, bizim yanımızda kimin durduğunu gösteriyor. Ukrayna bunu her zaman hatırlayacaktır" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Ukrayna, Politika, Haber

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