Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda konuştu - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda konuştu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov'da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Harkov'da vurulan meydanda insanlar toplanıyordu. O meydanı 2 roket vurdu. Topraklarımız için savaşıyoruz. Biz Ukraynalıyız, güçlüyüz. Çocuklarımızın yaşamasını istiyoruz. Dün 16 çocuk öldü. Rusya Devlet Başkanı askeri operasyon diyor. Bu ölen çocuklar askeri noktalarda mı çalışıyordu" dedi.

Zelenskiy, "Motivasyonumuz yüksek, hayatta kalmaya çalışıyoruz. Avrupa'nın da bir üyesi olmaya çalışıyoruz. Avrupa bizimle güçlü olacak. Siz de bizimle olduğunuzu kanıtlayın" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Politika, Güncel, Haberler

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