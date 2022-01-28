Vladimir Zelenskiy "Batı, Ukrayna'da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil" - Haberler
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Vladimir Zelenskiy "Batı, Ukrayna'da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Vladimir Zelenskiy

.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Batı, Ukrayna'da yarın savaş olacak izlenimi veriyor.

. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "Batı, Ukrayna'da yarın savaş olacak izlenimi veriyor. Bu doğru değil" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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