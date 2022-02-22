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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında,

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Vladimir Zelenskiy, Luhansk, Ukrayna, Rusya, Politika, Haberler

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