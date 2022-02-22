Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Rusya'nın Luhansk ve Donetsk'i tanıması daha fazla saldırganlık için zemin oluşturdu. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi yönünde talep aldım" dedi. - KİEV

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