Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin... - Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy,

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Önümüzdeki günlerde Avrupa'daki güvenlik sorunlarını ele almak için Ukrayna, Almanya ve Türkiye'nin katılımıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri arasında zirve düzenlenmesini teklif ediyorum" dedi. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye, Almanya, Ukrayna, Politika, Haberler

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