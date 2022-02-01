İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev'i işgal ederse...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev'i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya Kiev'i işgal ederse yaptırımlar hazır" dedi. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika