Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düşürülen uçak için tazminat ve resmi özür talep etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düşürülen uçak için tazminat ve resmi özür talep etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran’ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi ile ilgili “suçun tam olarak kabul edilmesini” istedi.

11.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 11.01.2020 12:37
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, düşürülen uçak için tazminat ve resmi özür talep etti

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'ın Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi ile ilgili "suçun tam olarak kabul edilmesini" istedi.


Zelenskiy, sosyal medya hesabından Ukrayna uçağının hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla vurulduğu yönünde İran'dan yapılan açıklamalara tepki gösterdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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