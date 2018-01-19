Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun Maldivler Tatili Gündemde: "500 Bin Dolar Harcadı" İddiası

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun yılbaşında Maldiv Adaları'nda tatil yapması ülkede gündem oldu.

Konuyla ilgili bilgi talep edilmesi üzerine Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı, 2018 yılını evinde ailesiyle birlikte geçirdi. İvano-Frankovsk ilindeki Guta devlet rezidansında birkaç gün kaldı. Kısa bir tatil için Maldivlere gitti. Bu gezinin giderlerini, deklare etmiş olduğu kişisel hesabından karşıladı" denildi.

Ukrayna medyası, Poroşenko'nun Maldivler tatilinin ayrıntılarını mercek altına aldı. Liga.net'in Radyo Svoboda'ya dayanan haberine göre, Ukraynalı lider, Türk Setair şirketine ait Falcon 7X tipi özel uçakla Kiev'den Maldivlerin başkenti Male'ye uçtu.

Poroşenko'nun içinde olduğu belirtilen uçakta üç erkek ve beş kadından oluşan sekiz yolcunun bulunduğu belirlendi.

Poroşenko'nun ve beraberindekilerin, 2-8 Ocak tarihleri arasında, sadece özel villalardan oluşan beş yıldızlı "Cheval Blanc" adlı otelde konakladıkları iddia edildi.

Poroşenko'nun otelde, isminin gizli kalması için "Mr. Petro Incognito" takma adını kullandığı öne sürüldü.

Ukrayna gazeteciler, Devlet Başkanı Poroşenko'nun Maldivler tatilindeki muhtemel harcamalarını hesapladı. Ukraynalı liderin, bir hafta boyunca bekleyen özel uçağa 188 bin dolar, altı gecelik villa kirasına 276 bin dolar, eğlenceye ve diğer masraflara yaklaşık 37 bin 550 dolar harcadığı hesaplandı.

Ukrayna'nın en zengin beş kişisinden biri olan Poroşenko'nun serveti bugün bir milyar dolar civarında.

Ukrayna'da resmi verilere göre halkın yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ülkede devletin belirlediği yoksulluk sınırı bin 700 grivna (yaklaşık 60 dolar). - Kiev