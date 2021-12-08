Ukrayna Devlet Başkanı: "Biden'ın Putin ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum" - Haberler
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Ukrayna Devlet Başkanı: "Biden'ın Putin ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı:
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini olumlu bulduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini olumlu bulduğunu söyledi.

Zelenskiy, Hırvatistan Başbakanı Andrey Plenkoviç ile yaptığı görüşmeden sonra basın toplantısı düzenledi.

Biden ile Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tavrı ve Rusya'nın sınıra asker yığması gündemiyle dün yaptıkları çevrim içi görüşmeyi değerlendiren Zelenskiy, "ABD Başkanı'nın Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinin olumlu olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin her zaman Ukrayna'yı desteklemesinin ülkesinin başarısı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "İki partili desteğimiz oldu ama en önemlisi krizin çözümünde Başkan Biden'ın kişisel gerçek reaksiyonu ve rolünü görüyoruz." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, yarın Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştireceklerini de aktardı.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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