Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

İngiltere'deki G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-ABD ilişkileri ve Donbas'ta yaşanan olaylar ele alındı.

"SANKİ DAHA ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ GİBİYİZ"

Zelenskiy, Blinken ile yaptığı görüşme sonrasında, "Bu bizim ilk görüşmemiz ama sanki ilk görüşme değilmiş gibi. Blinken ekibi olan biten her şeyi tüm detaylarıyla biliyor. Donbas'taki olayları tamamıyla biliyorlar. Sadece ülkemizin Rusya tarafından işgal edilmiş topraklarını değil Kuzey Akımı 2 projesini de konuştuk. Bizim için çok hassas bir konu. Ukrayna'da başardığımız ve başarı aşamasında olduğumuz reformları da konuştuk" ifadelerini kullandı.

Blinken ziyaret kapsamında ayrıca, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ve Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile de görüştü.

(Bekir Keskin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken BBC'ye konuştu: Rusya'nın sorumsuzca ve saldırgan eylemlerine yanıt vereceğiz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken BBC'ye konuştu: Rusya'nın sorumsuzca ve saldırgan eylemlerine yanıt vereceğiz
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD bu sahtekarı konuşuyor! Hükümetten aldığı korona destek parasıyla çiftlik ve 2 otomobil satın aldı
ABD, Hakan Atilla'nın peşini bırakmıyor! Şimdi de 10 yıllık ticaret yasağı geldi
ABD, Hakan Atilla'nın peşini bırakmıyor! Şimdi de 10 yıllık ticaret yasağı geldi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Diego Muslera Gökhan Töre Bülent Uygun Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 18:58:49. #1.16#

title