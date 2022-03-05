Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt... - Haberler

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Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO'ya sert bir tepki göstererek,

Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek!

Ukrayna Devet Başkanı VladimirZelenskiy, NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kullandı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Akaryakıt, Ukrayna, Politika, Haberler

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