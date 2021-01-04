Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü
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Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü

04.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:16
Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı'ndan Türk İHA'lara övgü

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk insansız hava araçlarının (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirterek, Bayraktar İHA'ların gelişmiş teknik özelliklerini " Bayraktar İHA'ları denizdeki faaliyetlerde denedik.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, Türk insansız hava araçlarının (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirterek, Bayraktar İHA'ların gelişmiş teknik özelliklerini " Bayraktar İHA'ları denizdeki faaliyetlerde denedik. Çok kabiliyetliler" dedi.

Bayraktar TB2 - Türk İnsansız Hava Araçları (İHA) Azerbaycan, Libya ve Suriye'de elde ettiği başarılarla gündemdeki yerini korumayı devam ederken, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, (İHA) satın alımına hazırlandıklarını belirtti. Özgür Avrupa Radyosu Ukraynaca servisinin sorularını yanıtlayan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Oleksiy Neijpapa, "2021'de Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için Türk Bayraktar insansız hava araçları satın almayı bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE İLE ORTAK KORVET ÜRETİMİ

Bayraktar İHA'ların, Karadeniz ve Azak operasyon bölgelerinde kullanılmaya yönelik gelişmiş taktik ve teknik özelliklere sahip olacağını ve uçuş menzilinin artırıldığını belirten Neijpapa, "İHA'ları hem sahil hem de denizdeki faaliyetlerde kullandık. Çok kabiliyetliler" dedi. Ukrayna tersanelerinin NATO standartlarında teknolojiye sahip olmaları gerektiğine de dikkati çeken Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı, inşasına Türkiye'de başlanacak ve Ukrayna'da devam edilecek olan ADA sınıfı korvetler sayesinde bu teknolojilere erişim imkanı sağlayacaklarını kaydetti. Türkiye ile Ukrayna arasında korvet ve İHA'lar için üretim ve teknoloji paylaşımına yönelik anlaşma imzalanmıştı. 


- Kiev

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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