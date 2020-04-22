Ukrayna'dan yeni uygulama: Çernobil'e drone'lu takip Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangınının ardından güvenlik güçleri, yeni bir kundaklama ihtimaline karşı insansız hava araçları (drone) ile takip başlattı.

Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangınının ardından güvenlik güçleri, yeni bir kundaklama ihtimaline karşı insansız hava araçları (drone) ile takip başlattı.

Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınlarında 4 Nisan'da çıkan orman yangını nedeniyle, Kiev yönetimi bir dizi tedbirler aldı.Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna Ulusal Muhafızlarının Çernobil yangınının olduğu yasak bölgede drone ile kontrollere başladığı duyuruldu. İnsansız hava araçları ile yapılan takibin amacının alevlerin yeniden yükselmesinin önüne geçilmesi ve olası kundaklama vakalarının engellenmesi olduğu belirtildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Çernobil bölgesinde alevlerin tamamen söndürüldüğünü, bazı noktalarda yanmaya devam eden kuru ot ve çalılıkları söndürmek için de çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Ukrayna'da 34 yıl önce nükleer facianın yaşandığı Çernobil bölgesinde 4 Nisan 2020 tarihinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın yaklaşık 2 haftada kontrol altına alınabilmişti.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Alevlerin radyoaktif atıkların bulunduğu bölgeye yaklaşması, endişelere neden olmuştu. Yangının kundaklama sonucu çıkmış olma ihtimalinin ağırlık kazandığı açıklanmıştı.

Kaynak: DHA