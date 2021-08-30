Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılanlara dikkat çekme çağrısı
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Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılanlara dikkat çekme çağrısı

Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılanlara dikkat çekme çağrısı
Anadolu Ajansı / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılan kişilerin akıbetine dikkat çekmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumu Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılan kişilerin akıbetine dikkat çekmeye çağırdı.

Bakanlık, 30 Ağustos "Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü"ne ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Komiserine göre Donbas bölgesinden 258 kişinin kayıp olduğuna dikkat çekilerek, "Rus işgalinin başlangıcından bu yana Kırım'da 44 kişi zorla kaybedildi ve halen 15'inin akıbeti bilinmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Bu kişilerin çoğunun Rus işgaline karşı çıkan Ukrayna yanlısı aktivistler olduğu kaydedilen açıklamada, "Bakanlık, Rusya'dan işgalci güç olarak özellikle kişinin özgürlüğü ve yaşam hakkının garantisi gibi uluslararası insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesini istedi." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası toplumun, Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü'nde Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılan kişilere dikkat çekmeye çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Platformu üyeleri dahil uluslararası partnerleriyle bu suçların önlemesi için Rusya'ya baskıyı artırarak çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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Ukrayna'dan uluslararası topluma Kırım ve Donbas'ta kaybolan veya kaçırılanlara dikkat çekme çağrısı - Haberler
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