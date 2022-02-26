Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen aile korku dolu anları anlattı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle çocuklarını da yanına alıp Türkiye'ye gelen Kievli rahip, yaşadıklarını anlatırken zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan 40 yaşındaki rahip Viacheslav Shegai, hamile eşini ve kızını uçakla Türkiye'ye gönderdikten sonra, yaşları 6 ve 8 olan iki erkek çocuğunu yanına alıp karayoluyla Türkiye'ye geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giren aile, Aydın'ın Kuşadası ilçesine hareket etti.

Kapıkule'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ukraynalı rahip Viacheslav Shegai, ailesinin büyük bir çoğunluğunun halen Kiev'de olduğunu söyledi.

Ukrayna'da birçok kişinin tehlike altında olduğunu ifade eden Viacheslav Shegai, "Bunun olduğuna inanamıyoruz. İhtimal bir saldırı endişesiyle biz hazırlık yaptık ama füzelerle saldırı olacağını düşünmedik. Sivil yerleşim yerlerine, hastanelere, kreşlere insanların evlerine füzelerle saldırıyorlar. İnsanlar bodrum katlarda saklanıyorlar. Çok korkunç şeyler yaşanıyor. Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum ve yazın tatilde buraya geliyoruz diye yine geldik" dedi. - EDİRNE