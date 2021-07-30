Ukrayna'dan Türkiye'ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı
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Ukrayna'dan Türkiye'ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı

Ukrayna'dan Türkiye'ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna, yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye'ye destek için gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı.

Ukrayna, yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye'ye destek için gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan yangınlara çeşitli ülkelerden destek gelmeye devam ediyor. Rusya'dan sonra Ukrayna da yangın felaketi ile mücadele eden Türkiye'ye destek için yangın söndürme uçaklarını gönderdi. Ukrayna, Türkiye'ye doğru yıla çıkan ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne ait 2 adet yangın söndürme uçağının görüntülerini paylaştı.

"Dayan Türkiye"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Ukraynalı vatandaşlardan Türkiye'ye destek mesajları yağdı. Mesajlarda "Dayan Türkiye" ve "Yanındayız" ifadeleri yer aldı.

"Ukrayna halkı, Türkiye'nin yanında"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Dostum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yangınlar nedeniyle taziyelerimi ilettim. Ukrayna halkı, bu zor zamanda dost Türkiye halkıyla birlikte olacak" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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