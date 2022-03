Ukrayna'dan tahliye edilenler saldırının etkisinden kurtulamıyor

Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları, savaşın etkisini yaşamaya devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Ukrayna'dan tahliye edilenlerden Kiev Tıp Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Efe Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkeye bu yıl okumak için gittiğini ve henüz ikinci döneminin bitmediğini söyledi.

Savaş başlamadan 2-3 hafta önce Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği tarafından her gün düzenli şekilde telefonla arandıklarını ve durumlarının nasıl olduğunun sorulduğunu ifade eden Çetinkaya, üniversitede dönemlik 70 gün doldurma zorunluluğu ve herhangi bir ders eksiği bulunmaması şartı olduğunu, bu nedenle savaş başlamadan önce Türkiye'ye gelmediğini belirtti.

Bu kadar büyük çaplı bir savaş beklemediklerini, ülkenin doğusu yerine Kiev'de oldukları için kendilerini daha güvende hissettiklerini anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"24 Şubat sabaha karşı yurtta kalıyordum. Sabah saat 05.00 gibi bomba sesleriyle uyandım. Bayağı bir korku içerisindeydim. Önce durumu kavrayamadık tabii. Hemen internete baktık, haberlere baktık. Bütün yurt ayaklandı bu süreçte. Bundan sonra 3 saat kadar bir sürede toparlandık ve konsolosluğa, elçiliğimize gitme kararı aldık. Yaklaşık 13 kilometre yürüyerek 2,5 saat sonra elçiliğe vardık."

O sırada Kiev'in kötü durumda olduğunu, şehirde tam bir kaos yaşandığını dile getiren Çetinkaya, marketlerin boşaldığını, önünde çok uzun sıralar olduğunu, bazı kişilerin erzak almak için beklediğini, bir kadının çocuğuyla yerde oturarak ağladığını kaydetti.

Şehirde trafik yoğunluğu oluştuğunu ve kentin adeta kilitlendiğini anlatan Çetinkaya, ATM'lerden de para çekilemediğini ifade etti.

Taksilerin yolculardan normal ücretten çok daha fazlasını istediğine dikkati çeken Çetinkaya, 2 gün büyükelçilikte kaldıklarını ve daha sonra otobüslerle tahliye edildiklerini vurguladı.

15 saatlik yolculukla Romanya'ya vardı

Yolculuk sırasında akaryakıt istasyonlarının çok kalabalık olduğunu, yollarda insan ve araç yoğunluğu bulunduğunu dile getiren Efe Çetinkaya, 15 saatlik yolculuk sonunda Romanya sınırına vardıklarını söyledi.

Birçok kişinin günlerce sınırda beklediğini ancak Türkiye vatandaşlarının, yetkililerin orada bulunması sayesinde pasaportu olmayanlara geçici pasaport çıkarılarak 5-6 saatte sınırı geçtiğini belirten Çetinkaya, Romanya'dan Bulgaristan'a, oradan da Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

Savaş yüzünden çok korktuğunu anlatan Çetinkaya, "Bunu filmlerde görürüz ya da haberlerde duyarız ama insan bunun içinde olduğu zaman gerçekten bambaşka bir korku, bir hissiyat oluyor. Her an bir tedirginliğiniz var. Şu an bile bunun etkileri üzerimizde. Mesela bir ses çıkıyor, yoldan bir ses geliyor ya da televizyondan bir ses geliyor, irkiliyoruz. Çünkü bizim kaldığımız süre boyunca siren, bomba ve uçak seslerini sürekli, gece gündüz fark etmeksizin duyuyorduk ve bizi korkutuyordu." diye konuştu.

Çetinkaya, Ukrayna'da okuyan öğrencilerin savaş yüzünden mağdur olduğunu belirterek, eğitimlerinin devamı konusunda yetkililerden yardım istedi.

Bir yanda savaş, bir yanda gaspçılar

Ukrayna'dan tahliye edilen 25 yaşındaki Burak Tanış ise yaklaşık 3 ay önce çalışmak için gittiği ülkede taksicilik yaptığını söyledi.

Savaşın bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini, Kiev'e kadar olayların gelmeyeceğini, Kırım gibi olacağını düşündüğünü anlatan Tanış, bir sabah bomba sesleriyle uyandığını ve yakınında bulunan Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğine gittiğini belirtti.

Daha sonra güvenli olduğunu düşünerek evine döndüğünü ve bu sırada bazı kişilerin gasp amacıyla kapıyı zorladığını dile getiren Tanış, zorlukla ulaştıkları Ukrayna polisinin gelmesiyle kişilerin kaçtığını ve kendisinin de tekrar büyükelçiliğe döndüğünü söyledi.

Bir gün sonra evini kontrol etmeye gittiğinde kapıların kırıldığını ve içerisinin talan edildiğini gördüğünü aktaran Tanış, bunun üzerine büyükelçilikte bir gün daha kaldığını, ardından da otobüsle tahliye edildiğini kaydetti.

Ukrayna sınırında uzun insan ve araç kuyrukları olduğunu ifade eden Tanış, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldiğini vurguladı.

"Elime harcımı çimentomu alıp, Ukrayna'yı tamir etmeye gideceğim"

Şu anda İstanbul'da olduğunu, 1-2 gün sonra Aydın'a gitmeyi düşündüğünü anlatan Burak Tanış, "Ukrayna'da savaş bittiğinde gerekirse elime harcımı, çimentomu alıp Ukrayna halkıyla beraber Ukrayna'yı tamir etmek için, yeniden imar etmek için gideceğim." dedi.

Hayatında ilk kez savaş gördüğünü dile getiren Tanış, şunları kaydetti:

"Hayatımda ilk defa hava saldırısı sirenlerini duydum. Hayatımda ilk defa canlı canlı bomba sesi duydum. 23 Nisanlar, 19 Mayıslar dışında tankların sokaklarda yürüdüğünü ilk defa gördüm. Savaş için yürüdüğünü gördüm. Bu durum tabii ki tedirgin ediyor. İnsanlar normal yürümekten biraz daha hızlı gittiğinde bile bu bende panik havası yaratıyor. Sert bir kapı kapandığında veya bir araba hızlı hareket ettiğinde bu doğal olarak bende panik havası yaratıyor. Saklanma ihtiyacı duyuyorum."