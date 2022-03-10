Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 13 bin 491 oldu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 316 kişinin daha yola çıktığını belirterek, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat sonrası başlatılan Türklerin tahliye işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Sumi, Zaporijya, Dnipro, Harkiv, Poltova,Kremençuk, Çernivtsi, Odessa, Lviv ve Kiev'den 316 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun! Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 491 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerini kaydetti.Haber: ANKARA,