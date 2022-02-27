Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı - Haberler

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Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası Dışişleri Bakanlığı organizasyonuyla ülkeden kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının bulunduğu ilk kafile, Türkiye'ye giriş yaptı.

Dışişleri Bakanlığının Ukrayna hava sahasının kapalı olması nedeniyle kara yoluyla tahliye planı kapsamında önceki gün yola çıkan otobüsler Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye ulaşmaya başladı.

Sınır kapılarındaki yoğunluklara bağlı olarak uzun süren yolculuğun ardından Ukrayna'nın Odesa kentinden tahliye edilen Türk vatandaşlarını taşıyan ilk otobüs, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptı.

İşlemleri için otobüslerden inen vatandaşların sevinçleri gözlerinden okundu.

Türk gümrüğünde işlemleri tamamlanan vatandaşlar aynı otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkacak.

Kafiledeki 5 otobüsün de Bulgaristan sınırındaki işlemlerin tamamlanması sonrası peyderpey giriş yapması bekleniyor.

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları yurda giriş yapmaya başladı

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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