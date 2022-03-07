Ukrayna'dan tahliye edilen Lübnanlı öğrenciler yaşadıklarını AA'ya anlattı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Polonya üzerinden ülkelerine getirilen Lübnanlı öğrenciler, sabah bomba sesleriyle uyandıklarını ve 3-4 gün sınırlarda beklediklerini ifade etti.

Lübnan hükümetinin sağladığı uçakla Polonya üzerinden Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na getirilen çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu Lübnanlılar, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Tıp öğrencisi olduğunu ve 4 aydır Ukrayna'da bulunduğunu belirten Emine Halebi, "Durum çok kötüydü. Sabah 4'te bomba sesleri ile uyandık. Bulunduğum kentte çok ciddi çatışmalar yaşanmadı ancak civar bölgeler sürekli şekilde bombalanıyordu." dedi.

Ukrayna'da böyle bir durumun yaşayacağını hiç kimsenin tahmin etmediğini dile getiren Halebi, "İnsanlar orada çok korkuyor ve mutsuz." şeklinde konuştu.

Savaştan kaçmak için zor bir bekleyiş süreci geçirdiklerini anlatan Halebi, "Sadece 3 gün sınırda bekledik ve sonra da Polonya'ya geçebildik." ifadelerini kullandı.

Halebi ayrıca, eğitimini tamamlamak için Ukrayna'ya geri dönebilmeyi dilediğini söyledi.

"Yaklaşık 4 gün yolda kaldım"

Kiev'de bir üniversitede inşaat mühendisliği okumak için 2 yıldır Ukrayna'da bulunduğunu belirten Ahmed Kenan da yaşadığı bölgenin güvenli olduğunu ve herhangi bir saldırı gerçekleşmediğini ifade etti.

Ancak durumun genel olarak kötüye gitmesi nedeniyle evini terk ettiğini ve bavulunu alarak Polonya sınırına doğru kaçtığını kaydeden Kenan, "Ukrayna'dan Polonya'ya geçmek oldukça zor. Tren ile geçmek isterseniz 5-6 gün yolda beklemeniz gerekiyor. Ben de yaklaşık 4 gün yolda kaldım." dedi.

"Geleceğimden endişe ediyorum"

Kenan, "Orada bulunan herkes büyük bir şokta." ifadelerini kullandı.

Lübnan'a dönmekten hem mutlu hem de üzgün olduğunu dile getiren Kenan, "Ülkeme döndüm ancak burada da mutlu değilim. Geleceğimden endişe ediyorum." diye konuştu.

"Oradaki durum oldukça kötü"

Aslen Ukraynalı olup Lübnan'da yaşayan annesinin yanına gelen Anasteziya Dostka da halen tanıklık ettiği savaşın şoku içerisinde.

Dostka "Oradaki durum oldukça kötü. Çok kolay veya normal bir süreçten geçmiyoruz."dedi.

Polonya sınırına varışının kaç gün sürdüğüne ilişkin soruya Dostka, "Yaklaşık 3 gün yollardaydım. Ukrayna'daki arkadaşlarımın çoğu Polonya'ya geçti ve sonra ben de buraya geldim." yanıtını verdi.

Havalimanında kızını gözyaşlarıyla karşılayan Dostka'nın annesi ise "Bu 10 gün benim için oldukça zordu. İnsanların hayatı tamamen değişti ve yeni bir hayat süreci başladı." ifadelerini kullandı.