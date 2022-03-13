Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Türkü genç "Çanakkale" türküsüyle duygulandırdı

ÇANAKKALE (İHA) - Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen Kırım Türklerinin arasında bulunan Evelina Kurtseitova, söylediği Çanakkale türküsüyle savaş mağdurlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen Kırım Türkleri, Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde konaklıyor. Yaşamına iki göç sığdıran 24 yaşındaki Kırım Türkü Evelina Kurtseitova da tahliyede Türkiye'ye geldi. 2014 yılında Kırım'dan Ukrayna'ya göç etmek zorunda kalan Kurtseitova, bu kez de Rusya'nın saldırısı nedeniyle Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldı. Yaşadığı acıları duygu dolu türkülere taşıyan Kurtseitova, konakladığı otelde gitarıyla Çanakkale türküsünü söyleyerek duygu dolu anlar yaşattı.

Ukrayna'da her yerde bomba sesi duyulduğunu, korku dolu anlar yaşandığını söyleyen Kurtseitova, Çanakkale türküsünü çok sevdiğini belirterek, "Tüm şehit olan kahramanlara bu türküyü söylüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum" dedi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen bir başka Kırım Türkü olan Hanifiye Kurtseitova da, eşinin Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaştığını söyledi. Çanakkale Savaşı ile Ukrayna savaşının benzer olduğunu belirten Kurtseitova, "Türk halkı o zaman da savaşa katılarak bu zaferi kazandı. Şimdi de Ukrayna'da aynı şekilde halk savaşa katıldı. Kendi toprağını kimseye vermeyecek" dedi.

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma programı hazırladıklarını söyleyen Kurtseitova, çocukların Yunus Emre şiirleri okuyacaklarını ve türküler söyleyeceklerini açıkladı. - EDİRNE